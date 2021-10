Anthony Fotia a atteint son objectif d’engranger de l’expérience cruciale pour ses débuts dans le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, la semaine dernière en Hongrie.

Le jeune Français, qui était copiloté par Arnaud Dunand, s’est classé troisième en ERC3 et ERC3 Junior sur une Renault Clio Rally4 alignée par l’équipe française CHL Sport Auto.



Sans un pneu endommagé dans la septième spéciale, Fotia aurait pu se battre pour un podium final après s’être montré le plus rapide dans la Spéciale de Qualification.



“Le but était de découvrir ce genre de rallye, ce qui est fait après une grosse semaine d’apprentissage”, a dit Fotia.“Je veux remercier Renault Sport après cette opportunité pour nous d’avoir été présents sur cette course, ainsi qu’à CHL Sport Auto pour leur professionnalisme tout au long de la semaine. Et merci à Benjamin Boulloud d’avoir partagé ton expérience et ton savoir-faire.”

Ad

ERC Bonato grimpe de plus en plus haut en ERC IL Y A UNE HEURE

ERC Soria remporte le Clio Trophy by Toksport WRT en Hongrie mais Mabellini s’assure du titre 25/10/2021 À 09:30