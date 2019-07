Mission accomplie pour le débutant sur terre Bernardi en ERC3

Florian Bernardi a engrangé de l'expérience – et des points – sur son premier vrai rallye terre en se classant dans le top 10 de l'ERC3 au 76e Rallye PZM de Pologne.

Bernardi avait inclus ce rendez-vous à son programme pour la quête du titre ERC3 et s'est classé neuvième de sa classe, au volant de sa Renault Clio R3T, avec son copilote Victor Bellotto.

“Je suis très satisfait car je suis à l'arrivée. J'apprends, je fais des progrès”, a dit le pilote français. “On a travaillé sur le set-up, recherché le bon feeling. Parfois on l'avait, parfois pas tant que ça, mais la voiture fonctionnait bien et on est contents.”

Bernardi doit poursuivre son défi en Championnat d'Europe FIA des Rallyes au Rally di Roma Capitale, du 19 au 21 juillet.

