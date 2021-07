Jean-Baptiste Franceschi est en mission de découverte au Rally di Roma Capitale, cette semaine.

Après avoir remporté le FIA ERC3 et le FIA ERC3 Junior sur le Rallye de Liepāja au début de ce mois, Franceschi fait faire à sa Renault Clio Rally4, équipée de Pirelli et préparée par Toksport, ses débuts internationaux sur l’asphalte en Italie et il est impatient de commencer.

« Je suis heureux d’être de retour sur le goudron, surtout en Italie. C’est la première fois pour moi et je découvre réellement la nouvelle Clio sur cette surface », a déclaré le Français. « Le ressenti est bon et j’espère que nous trouverons les réglages qui conviennent pour ce rallye afin d’être dans la lutte avec les autres gars. »

« J’adore l’asphalte et j’ai hâte de découvrir toutes les spéciales. C’est sûr, nous allons tout donner pour marquer le maximum de points ce week-end. »

