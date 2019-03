Mission ERC Junior pour le duo d’ARC Sport

Les pilotes ARC Sport Pedro Almeida et Miguel Correia sont les derniers jeunes pilotes qui visent à montrer son talent dans le Championnat FIA ERC1 Junior.

Tous deux disputeront le Rallye des Açores du 21 au 23 mars, la solide équipe portugaise ARC Sport étudiant la possibilité de les engager sur d'autres manches de la catégorie réservée aux espoirs pilotant une voiture en spécification R5.

Courir en ERC m'a aidé à progresser, dit Almeida

“Nous nous adaptons à la ŠKODA Fabia R5 qui, à Fafe, nous a donné de bonnes indications de ce qu'on peut faire cette saison”, dit Almeida. “Nous voulons augmenter le rythme et être plus proches des premières places. Aux Açores, nous aurons des pilotes du championnat d'Europe, une adversité plus relevée qui nous fait aussi progresser. À ce niveau, nous voulons nous améliorer pour évaluer ce que nous pouvons faire, et peut-être envisager un futur en ERC.”

Correia découvre la puissance d'une R5 en ERC

“La saison 2018 a été inoubliable pour nous, puisque c'était ma première expérience réelle en rallye et nous avons réussi à gagner deux titres FIA, le FIA ERT3 et le FIA IRT3, plus le championnat RC3 portugais”, dit Correia. “Pour 2019, nous avons un autre grand défi devant nous mais nous sommes très excités de courir aux Açores, un des plus beaux rendez-vous sur terre du monde. Ce n'y sera que ma seconde participation, et la seconde avec la Fiesta R5 après Fafe. Comme nous sommes toujours en phase de découverte de la voiture, notre objectif est de terminer tous les rallyes et d'engranger de l'expérience, des épreuves et de la R5. C'est aussi très important pour nous sponsors, comme Socicorreia, avec l'attention des médias et du fabuleux public, nous allons donc essayer d'atteindre la ligne d'arrivée et de tirer le maximum de cette opportunité.”

L'équipe ARC veut exploiter son expérience de l'ERC

ARC Sport a un beau palmarès en Championnat d'Europe FIA des Rallyes. Bruno Magalhães a terminé deuxième au général en 2017 et a remporté le Rallye EKO de l'Acropole la saison dernière, en route vers la troisième marche du podium final. Emma Falcón a remporté l'ERC Ladies’ Trophy après avoir passé l'essentiel de 2018 au volant d'une Citroën DS3 R3T alignée par ARC Sport.

“Être encore de la partie sur la manche d'ouverture de l'ERC est génial”, dit Daniel Patrocinio, le team manager d'ARC Sport. “D'une part, nous avons l'ambition de faire un bon résultat avec nos expérimentés équipages, Ricardo Moura/António Costa et Ricardo Teodósio/José Teixeira. D'autre part, nous sommes curieux de voir ce que nos juniors, Pedro Almeida/Nuno Almeida et Miguel Correia/Pedro Alves, peuvent montrer aux côtés des autres Juniors ERC1. À ce stade de leur expérience en sport auto, les résultats ne sont pas si importants, mais le meilleur outil pour accélérer leur apprentissage est l'ERC1 Junior. Bien qu'ils viennent de confirmer leur présence en championnat portugais, le but objectif maintenant est de la confirmer sur quelques autres rendez-vous ERC, et un bon classement aux Açores pourrait peut-être aider à convaincre les sponsors.”

Jean-Baptiste Ley, le Coordinateur de l'ERC, déclare : “La réussite d'ARC Sport en ERC avec Emma Falcón et Bruno Magalhães prouve le niveau de cette équipe très organisée, professionnelle et compétitive. Il est donc génial qu'elle guide deux espoirs prometteurs en ERC1 Junior. Nous espérons que leur apparition au Rallye des Açores n'est que le début de leur aventure en ERC.”

