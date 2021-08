Seulement 0,8s séparent les deux premiers au classement provisoire du Barum Czech Rally Zlín, alors qu’il reste deux spéciales à disputer pour conclure la première étape.

Jan Kopecký mène cette quatrième épreuve de la saison du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, mais Erik Cais, originaire de Zlín, se rapproche rapidement après avoir remporté deux spéciales cet après-midi au volant de sa Ford Fiesta Rally2 du Yacco ACCR Team.

“C’était glissant comme l’enfer”, a déclaré Cais, 22 ans, après avoir remporté l’ES7 pour devancer Andreas Mikkelsen et prendre la deuxième place au classement général. “J’ai essayé d’être aussi précis que je le pouvais et de faire le meilleur travail possible”

Kopecký, champion ERC 2013, qui pilote une Škoda Fabia Rally2 Evo pour l’Agrotec Škoda Rally Team, a quant à lui indiqué : “Nous avons fait un panachage de pneus entre les médiums et les tendres, et l’équilibre de la voiture n’est toujours pas complètement parfait.”

Mikkelsen a rapporté un “parcours propre”dans sa Fabia de Toksport, mais a ajouté :“Il est très difficile de savoir à quelle vitesse il est possible rouler. Je suis sûr que nous pouvons être plus rapides.”

L’ES7 a été interrompue lorsque Jari Huttunen est sorti de la route avec sa Hyundai i20 R5 du Team MRF Tyres. Le Finlandais et son copilote Mikko Lukka sont indemnes, mais on ne sait pas s’ils pourront repartir pour la deuxième étape.

Tibor Érdi Jr menait l’ERC2 après six spéciales, malgré une crevaison à l’avant-droit à un kilomètre du terme de l’ES6. Martin László est en tête du classement des ERC3 et ERC3 Junior, tandis qu’Andrea Mabellini mène le Clio Trophy by Toksport WRT. Ken Torn est un leader incontesté en ERC Junior après l’abandon d’Oscar Solberg dans l’ES2. Toujours après six spéciales, Dariusz Poloński possède un net avantage en Abarth Rally Cup.

L’action se poursuivra avec le deuxième passage dans Komárov à partir de 19h14, heure locale et de Paris.

Informations utiles :

CliquezICIpour voir l’itinéraire.

Cliquez externalICIhttps://www.fiaerc.com/live-timing/None pour le chronométrage en direct.

Cliquez externalICIhttps://www.fiaerc.com/watch-on-tv/Nonepour savoir regarder le direct en ligne.

Cliquez externalICIhttps://www.fiaerc.com/erc-radio/Nonepour écouter la radio de l’ERC.

