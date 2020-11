Amaury Molle et son copilote Florian Barral ont puissé profondément dans leurs réserves d'énergie sur le Rallye de Hongrie, quatrième manche du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA, le week-end dernier.

Le duo belgo-français a été assailli de problèmes tout au long de ce rendez-vous et s'est battu pour terminer quatrième de la catégorie ERC3 Junior soutenue par Pirelli et sixième en ERC3, consolidant ainsi sa troisième place au classement des deux championnats ERC3 Junior et ERC3.

ERC Des rendez-vous courus sur des week-ends successifs pour un calendrier ERC 2021 économe IL Y A 21 HEURES

“Le week-end a été long pour nous, très long et difficile”, a déclaré Molle. “Après deux bonnes journées de reconnaissances, nous avons attaqué cette course directement en mode ralenti avec un problème de moteur dans la super spéciale.”

“Dès que le problème a été résolu durant la première assistance le lendemain, et malgré un retard de trois minutes au pointage, nous étions plus déterminés que jamais. Malheureusement, nous avons rattrapé un concurrent dans la première spéciale, ce qui nous a fait perdre un temps considérable, et nous avons eu une crevaison lente dans la seconde.”

“À partir de la troisième spéciale, nous avons enfin pu modifier et améliorer nos réglages, et par conséquent, la confiance est revenue dès les premiers kilomètres. La boucle de nuit a été un vrai régal et nous avons été en mesure de rouler avec un très bon feeling.”

Molle a abordé le dernier jour à la quatrième place de l'ERC3 Junior et la sixième de l'ERC3 avec sa Peugeot 208 R2 de Delta Rally.

“Sous un brouillard intense, nous avons entamé le dernier jour par un nouveau souci technique sur la voiture, qui n'a malheureusement jamais été résolu”, a repris le Belge.“Nous perdions de la puissance et la voiture a refusé de démarrer plusieurs fois, nous coûtant de précieuses minutes. Il faut admettre que ce fut très difficile, mentalement et physiquement, mais quel soulagement pour nous de finir. Nous avons tout donné à la fin et sommes très contents de garder notre troisième position au classement provisoire. Maintenant, place au Rally Islas Canarias où nous espérons faire une très bonne course.”

ERC Bassas veut attaquer à domicile pour battre Torn, son rival “très rapide” en ERC3 HIER À 11:00