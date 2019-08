Molle conseillé par son ami et nouvel équipier Ingram avant son retour en ERC à Zlin

Amaury Molle a demandé conseil à son ami Chris Ingram pour son retour en Championnat FIA ERC3 Junior sur la manche décisive de la saison, le Barum Czech Rally Zlín (16-18 août).

Le Belge a déjà un départ en ERC3 Junior en 2015 à son actif, quand il avait disputé sa manche nationale du championnat, se classant sixième de la catégorie.

Son retour quatre ans plus tard marquera ses débuts au Barum Czech Rally Zlín sur asphalte, qu'il disputera sur une Peugeot 208 R2 équipée de Pirelli et engagée sous la bannière du Toksport WRT en partenariat avec l'équipe habituelle de Molle, Pevatec.

Sans expérience préalable des routes tchèques, le pilote de 24 ans a demandé conseil à son ami Chris Ingram, pilote Toksport, qui jouera le titre ERC1 Junior à Zlín et a disputé cinq fois ce rallye.

“Je ne connais ce rallye qu'à travers les vidéos et les infos selon lesquelles il est rapide et bosselé”, dit Molle, qui a aussi une expérience en championnat du monde et s'est classé deuxième de catégorie au Rallye Monte-Carlo en 2018.“Je sais que la compétition est très relevée en ERC Junior et je sais que beaucoup de pilotes [engagés cette année] ont couru la dernière édition du Barum. Je manquerai d'expérience, alors j'ai discuté avec Chris Ingram. Comme il en a et que nous sommes dans la même équipe, il m'a aidé avec des images de caméra embarquée des années précédentes et m'a parlé de toutes les spécificités de ce rallye.”

Molle, qui termine actuellement un master en stratégie des entreprises, travaille comme instructeur en pilotage circuit et rallye quand il ne court pas, et blague en disant que son expérience de tuteur sur les routes verglacées de Laponie pourrait lui bénéficier à Zlín. “On m'a dit que les routes sont très glissantes [au Barum], mais qu'il faut savoir où c'est glissant et où ça ne l'est pas. C'est mieux de découvrir un rallye en conditions s èches, bien sûr, mais si ça glisse, je saurai peut-être un peu plus à quoi m'attendre – bien que d'après ce que Dani Sordo a dit quand il a découvert ce rallye l'an dernier, ce n'est pas facile la première fois.”

Et Molle de préciser : “Il s'agit d'un one-shot en ERC Junior et nous ne savons rien concernant l'an prochain, ce sera peut-être intéressant d'en savoir plus [de ce championnat] et de découvrir un autre rallye.”

Le Français Florian Barral sera le copilote de Molle, qui s'est assuré le soutien de Servi-Mat, Servi-Pools, Neuronics, CRLS, IN- NERGY, Humi-Tech, Doneux et Beobank Marcinelle-Fleurus pour le rendez-vous de Zlín.

Photo fournie par Amaury Molle

