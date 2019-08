Molle en tonneau pour son retour en ERC

Amaury Molle a fait son retour en ERC3 Junior après quatre ans d'absence au Barum Czech Rally Zlín, du 16 au 18 août.

Malheureusement pour le Belge, une sortie de route dans la troisième spéciale et la décision de ne pas repartir pour la deuxième étape ont fait qu'il n'a jamais eu la possibilité de montrer sa vraie vitesse pour ses débuts sur ce rallye au volant d'une Peugeot 208 R2 équipée de Pirelli.

“On était sur un bon rythme, mais les notes étaient annoncée trop vite”,explique Molle. “On a modifié le rythme d'annonce mais elles ont alors été annoncées trop lentement et je suis arrivé sur une crête à fond de cinq sans savoir qu'il y avait un virage à droite serré après. J'ai immédiatement freiné, mais j'ai bloqué une roue sur de la terre. On est partis en tonneau, sans rien toucher. On a réussi à atteindre l'arrivée de la spéciale [avec un gros retard] mais on avait deux roues de cassées et une seule de secours, et on a dû abandonner à l'assistance.”

