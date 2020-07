Molle veut jouer l’attente en ERC3 Junior

-

Amaury Molle se prépare à jouer le long terme cette saison dans le Championnat FIA ERC3 Junior.

Le Belge prendra le départ du Rally di Roma Capitale, la semaine prochaine, sur une Peugeot 208 R2 de l'ancienne génération dont il admet qu'elle ne sera pas aussi compétitive que sa remplaçante, la 208 version Rally4.

Cependant, Molle, qui s'est engagé dans le championnat soutenu par Pirelli avec la structure italienne Delta Rally, a l'intention d'inscrire des points tout au long de la saison plutôt que de tout faire pour gagner des rallyes face à des pilotes qui ne pourront disputer toutes les manches.

“On sait qu'il y a un écart en performance au kilomètre entre la R2 et la Rally4 mais la R2 est très fiable alors que la Rally4 est totalement nouvelle et ce sera son premier rallye international”, dit l’espoir belge. “Avec une ancienne voiture, le top 5 sera un objectif très raisonnable. On savait qu'on prendrait le départ avec l'ancienne version mais notre objectif est le championnat pour cette année et on devra être à l'arrivée de chaque rallye.”

Molle et son copilote français Florian Barral se sont préparés pour le Rally di Roma Capitale en participant au Rally Internazionale del Casentino, traditionnel lever de rideau de la manche de l'ERC basée à Fiuggi, au début de ce mois.

“On a choisi ce rallye juste pour revenir dans une voiture de rallye après ces quelques mois sans l'avoir fait, et plus encore revenir dans une R2 car ma dernière participation avec remonte au Barum en août dernier, après quoi j'ai piloté la Citroën R5”, dit Molle. “Je suis content que ça recommence et le Rally Casentino m'aidera beaucoup. Nos routes sont très différentes en Belgique, on doit y aller mollo par rapport à l'Italie où l'on doit attaquer fort car le niveau de grip est très élevé. Ça a été une assez bonne expérience.”

