Mon rallye ERC, par Catie Munnings

Catie Munnings a commencé sa campagne en Championnat FIA ERC Junior Under 27 par une belle cinquième place de catégorie sur le Rallye Azores Airlines. Voici ce que la pilote du Saintéloc Junior Team avait à dire.

“Cela a été un rallye incroyable et je suis très contente d'être à l'arrivée. Je peux faire beaucoup mieux et attaquer beaucoup plus, je le sais, mais j'ai gardé a la tête froide pour être à l'arrivée et je remercie l'équipe qui a travailler très dur pour m'amener jusqu'ici.”



“Le vendredi a été une journée compliquée mais je m'y étais toujours attendue. C'est un style de rallye complètement différent aux Açores, j'ai été bluffée. Mon but a toujours été de terminer ce rallye car j'y était sortie très tôt de la route l'année dernière. Sans compter l'année dernière, ce n'était que mon second rallye sur terre. Celui-ci est difficile à apprendre et en parcourir tous les kilomètres que je pouvais était important. Nous devions rester raisonnables.”



“Comme il y avait beaucoup de brouillard et c'était très glissant le samedi matin, nous avons juste assuré car je n'avais pas d'expérience de ces spéciales, et cette journée a probablement été la plus compliquée pour moi personnellement. J'ai essayé d'avoir toujours un bon feeling avec la voiture. Je n'étais pas très en confiance dans les portions rapides, ça semblait bouger beaucoup. J'essaie d'apprendre de l'expérience de mes ingénieurs et des autres gens de l'équipe, pour déterminer si c'est juste moi et qu'il faut que je m'habitue à cette surface, ou s'il y a quelque chose que je peux changer sur la voiture.”



“Nous avons fait un tête-à-queue dans la première spéciale du samedi et sommes restées coincées dans une section très étroite, nous nous y sommes reprises à 25 fois pour nous en sortir, ce qui n'était pas idéal. Nous avons juste assuré dans chaque virage et même comme ça, on pouvait se faire des frayeurs très facilement, avec de grandes dérives et de grandes glissades, une adhérence pas constante du tout.”



“Nous étions à 2,4 secondes au kilomètre [des plus rapides], ce qui est cool pour nous, surtout sur la terre car nous n'avons pas d'expérience. Je pense que j'oublie parfois que je n'ai vraiment pas beaucoup d'expérience sur la terre, et c'est dur quand on se retrouve face à des gars qui roulent tout le temps sur cette surface, mais c'est le meilleur endroit pour apprendre.”