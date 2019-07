Monteiro engrange de l’expérience des R5 avec un top 15 à Rome en ERC

Aloísio Monteiro a continué d'engranger de l'expérience sur une voiture de type R5 avec une arrivée dans le top 15 du Championnat d'Europe FIA des Rallyes en Italie, ce mois-ci.

Le Rally di Roma Capitale marquait le septième départ de Monteiro sur une voiture de la catégorie reine de l'ERC, et le Portugais a fait un parfait usage de ce rendez-vous asphalte pour améliorer sa connaissance de la voiture et du set-up.

“On a bien fait nos devoirs, bien préparé le rallye, mais on a peut-être misé sur le mauvais cheval”, a toutefois expliqué le pilote du FPAK Portugal Team ERC. “Lors des derniers essais avant le rallye, j'ai eu l'impression qu'on avait trouvé le set-up idéal pour la course. Cependant, en commençant le rallye samedi matin, on a vite réalisé que quelque chose n'allait pas. La voiture allait bien dans les zones rapides, mais on avait beaucoup de mal dans les virages lents.”

“Après avoir arrangé le set-up des suspensions pour [le dimanche] une longue journée avec beaucoup de spéciales, on a fait quelques bons temps. Bien sûr, on doit être plus réguliers et améliorer notre expérience avec la voiture en faisant plus de kilomètres.”

Monteiro aura une autre opportunité de compléter son expérience des R5 en disputant le Barum Czech Rally Zlín, du 16 au 18 août, avec sa Fabia engagée par The Racing Factory.

