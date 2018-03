Monteiro impressionne pour ses débuts en ERC R5

Aloisio Monteiro a effectué un solide départ dans sa campagne en FIA European Rally Championship en rejoignant l'arrivée sur sa première sortie au volant d'une voiture R5.

Le Portugais s'est classé 22eau général sur les Azores Airlines Rallye, sa manche à domicile de la série, alors qu'il a effectué ses débuts au volant d'une ŠKODA Fabia R5 alignée par ARC Sport.



Sans un problème de différentiel à l'avant, le pilote basé à Porto aurait pu terminer plus haut dans le classement aux côtés de son copilote André Couceiro.



"Nous avons atteint la dernière journée sur un bon rythme, nous améliorant en tant que duo et c'était clairement évident lors des temps en spéciales", indique Monteiro. "Malheureusement, un problème avec le différentiel avant nous a fait perdre beaucoup de temps [lors de la dernière] matinée. Afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés nous-même nous avons ralenti le rythme et nous avons terminé la course."



Monteiro et Couceiro seront de retour à leurs obligations en ERC avec la deuxième épreuve, le Rally Islas Canarias, qui accueillera la deuxième étape de la série du 3 au 5 mai.