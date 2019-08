Monteiro, premier Portugais sur la nouvelle Fabia en ERC

Aloísio Monteiro va être le premier pilote portugais à courir sur la nouvelle ŠKODA Fabia R5 Evo, apparue en 2019, en disputant le Barum Czech Rally Zlín cette semaine.

Ce concurrent régulier du Championnat d'Europe FIA des Rallyes poursuivra son alliance avec The Racing Factory sous la bannière du FPAK Portugal Team ERC.

“C'est une fierté pour moi et The Racing Factory d'être un des premiers clients à recevoir la nouvelle ŠKODA Fabia R5 Evo”, dit Monteiro, qui a fait ses débuts au Barum Czech Rally Zlín l'année dernière. “Ça montre toute la confiance que la marque accorde à notre récent travail en termes de compétition, et bien sûr, nous allons faire de notre mieux sur ce rendez-vous et démontrer que nous méritons cette confiance. Plus que penser à un bon résultat, qui est néanmoins l'objectif, nous devons trouver le meilleur set-up pour cette voiture, qui nous permette d'être rapides et fiables au fil du week-end.”

Le pilote basé à Porto aura le soutien de ŠKODA Motorsport pour faire la transition avec la nouvelle Fabia R5 Evo.“Il y a une connexion très forte entre The Racing Factory et ŠKODA Motorsport, ce qui nous rend plus confiants. Nous sommes sûrs que ce travail sera récompensé à la fin du rallye, dimanche.”

Monteiro fait des essais en République tchèque aujourd'hui (mardi). Par ailleurs, le concurrent de pointe de l'ERC3 Junior qu'est Pedro Antunes ne courant pas à Zlín, le FPAK Portugal Team ERC n'alignera qu'une voiture sur ce rendez-vous asphalte comprenant 15 spéciales.

