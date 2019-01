Munnings reçoit le soutien de Red Bull pour l’ERC Junior

Catie Munnings s'est attiré le concours de Red Bull pour sa saison à venir en Championnat FIA ERC3 Junior, devenant la première pilote féminine du Royaume-Uni à être soutenue par le géant des boissons énergisantes.

Gagnante de l'ERC Ladies’ Trophy, la jeune femme de 21 ans a terminé régulièrement dans le top 5 en ERC Junior la saison dernière, et va poursuivre son partenariat avec Saintéloc Racing en 2019 sur une PEUGEOT 208 R2 équipée de Pirelli.

“Je suis très excitée d'intégrer la famille Red Bull en tant que première athlète féminine en sport auto au Royaume-Uni”, a tweeté Munnings. “Quelle équipe à laquelle appartenir, un grand rêve devenu réalité.”

Le Championnat FIA ERC3 Junior, qui s'appelait ERC Junior Under 27 (moins de 27 ans) en 2018, comprend six manches, trois sur terre et trois sur asphalte :

Manche 1 : Azores Airlines Rallye, 21-23 mars, terre (en attente d'accord avec le promoteur)

Manche 2 : Rally Islas Canarias, 2-4 mai, asphalte

Manche 3 : Rally Liepāja (Lettonie), 24-26 mai, terre

Manche 4 : Rallye de Pologne, 28-30 juin, terre

Manche 5 : Rally di Roma Capitale (Italie), 19-21 juillet, asphalte

Manche 6 : Barum Zlín (République tchèque), 16-18 août, asphalte

Cliquez ici pour en apprendre davantage sur Catie Munnings et ses résultats en ERC Junior 2018.

