Les chances de Grégoire Munster de remporter le Championnat FIA ERC1 Junior ont été mises à mal par une crevaison dans l’ES1 et son choix de monter des pneus pour le sec avant une boucle matinale perturbée par la pluie.

Le pilote Junior de Hyundai semble par conséquent parti pour manquer de peu le titre et les 100 000 euros de récompense offerts au champion, Oliver Solberg ayant désormais repris la main avant l’étape décisive de samedi.

“ Avoir les bonnes prévisions pour les conditions changeantes a été très difficile” , a dit l’espoir luxembourgeois, sixième de la catégorie après la première étape. “Nous avons été les plus agressifs dans le choix des pneus et ça n’a pas payé. Trouver du grip était très difficile, en fait. Nous n’en avons pas trouvé du tout sur les quatre spéciales [de la matinée]. L’après-midi s’est beaucoup mieux passé, [même si] nous avons failli sortir de la route au premier virage [de l’ES9], mais nous ne pourrons rattraper facilement le temps perdu.”

Devant lui, Adrien Fourmaux dispose d’une avance confortable sur Solberg en tête de l’ERC1 Junior. Callum Devine, de la Motorsport Ireland Rally Academy, est troisième, Simone Tempestini (Napoca Rally Academy), quatrième, et Miko Marczyk (ORLEN Team), cinquième, suivi de Munster et d’Efrén Llarena (Rallye Team Spain).

Ce dernier, soutenu par Citroën España, était troisième au classement provisoire de l’ERC1 Junior avant ce rallye, mais il a lui aussi connu une difficile première journée.“C’était très difficile”, a-t-il assuré. “Nous avons adopté des pneus slicks et un set-up medium. Ce fut un désastre et je voulais en finir avec ce rallye, car je n’étais pas content. Le différentiel arrière de secours est exactement le même et nous ne pouvons donc pas en changer.”