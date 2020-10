L’arrivée du Rallye de Fafe Montelongo a été l’occasion d’une triple célébration pour le pilote Junior de Hyundai, Grégoire Munster, qui a non seulement signé sa première victoire en ERC1 Junior, mais aussi remporté son premier scratch en ERC et a terminé dans les trois premiers concurrents inscrits en championnat d’Europe.

“Nous sommes très contents de notre performance ce week-end”, a dit Munster, qui était copiloté comme d’habitude par Louis Louka. “Je pense que le rythme était bon et nous avons fait quelques très bons temps. Nous avons aussi géré quand il le fallait, par exemple dans la dernière boucle, alors nous sommes assez contents. Les conditions ont été très piégeuses tout le week-end, avec des conditions très changeantes. La journée d’aujourd’hui [dimanche] a été un peu plus facile avec des spéciales entièrement sèches ou entièrement mouillées. Mais ça restait des conditions changeantes d’une spéciale à l’autre et le choix des pneus était très difficile. Je ne pense pas que nous ayons fait le meilleur pour la dernière boucle, et nous avons dû être encore plus prudents car nous avions été peut-être trop optimistes à l’assistance. Mais nous avons géré cela et nous voilà avec notre première victoire en ERC1 Junior.”