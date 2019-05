Munster entame le Rallye ERC de Liepāja en vainqueur

Grégoire Munster aborde ses débuts sur le Rallye de Liepāja dans la foulée d'une quatrième victoire en championnat de Belgique Junior, le week-end dernier.

Munster et son copilote Louis Louka ont remporté leur catégorie au Sezoensrally mais ils sont maintenant pleine concentrés sur la troisième manche du Championnat FIA ERC3 Junior soutenu par Pirelli, qu'ils vont disputer sur leur ADAM R2 de l'ADAC Opel Rallye Junior Team.

“Après notre bonne apparition à Grande Canarie, j'attends avec impatience ces spéciales super rapides sur terre de Lettonie”, dit Munster. “Même si nous n'avons pas eu l'opportunité de réduire beaucoup notre manque d'expérience de cette surface aux Açores, Louis et moi donnerons tout ce que nous avons pour décrocher un autre bon résultat à Liepāja.”

“Gagner de la vitesse et de la confiance sur terre sera l'objectif principal durant notre prochaine aventure en ERC3 Junior, et je suis confiant dans le fait qu'ensemble, avec nos gars géniaux de l'ADAC Opel Rallye Junior Team, nous serons en mesure de réduire l'écart avec les plus rapides dans ce Championnat ERC3 Junior extrêmement compétitif.”

