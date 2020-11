“ Ça avait peut-être quelque chose à voir avec la nuit froide que nous nous eue” , a dit Munster. “Aujourd'hui, nous avons essayé d'éviter tout problème supplémentaire. Je suis très content de notre week-end, c'était un rallye très, très piégeur. Le premier jour, nous avons attaqué et montré un bon rythme. Le deuxième jour, nous avons dû gérer notre avance. Je ne voulais prendre aucun risque et nous avons un peu mieux géré dans la seconde boucle, où nous avons montré que nous étions capables de rouler vite sans commettre la moindre erreur.”

Comme Munster, Efrén Llarena disputait le Rallye de Hongrie pour la première fois, mais il a souffert de son manque d'expérience du terrain avec sa Citroën C3 R5 du Rallye Team Spain.“Nous avons essayé d'avoir un bon rythme pour faire toutes les spéciales à 80/85%”, a-t-il expliqué. “Cet après-midi, nous étions dans la lutte et avons vu que nous pourrions être sur le podium, alors nous avons décidé d'attaquer. Et ce podium est fantastique pour l'équipe ainsi que le Rallye Team Spain et tous les gens qui me soutiennent.”