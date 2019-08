L'expérience glanée durant le Championnat FIA ERC3 Junior profitera toute sa vie à Grégoire Munster, selon le pilote belge d'Opel.

Munster a abandonné avec un souci d'alternateur sur la dernière manche du championnat, le Barum Czech Rally Zlín. Et bien que sa saison dans la catégorie soutenue par Pirelli ne se soit pas déroulée comme prévu, Munster dit avoir grandement appris.

“Ce n'est pas cool d'avoir à se retirer en raison d'un souci mécanique mais ça arrive et c'est inhérent aux sports mécaniques”, rappelle le pilote de l'ADAC Opel Rallye Junior Team. “Ce n'est pas la façon dont nous voulions terminer notre campagne européenne. Mais c'est comme ça. Notre saison européenne n'a peut-être pas été parfaite, mais nous avons gagné énormément d'expérience et on ne pourra pas me l'enlever.”

The post Munster profitera de son expérience en ERC Junior toute sa vie appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.