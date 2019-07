Munster progresse sur terre en ERC

Grégoire Munster a fait mentir son manque d'expérience sur terre en occupant la cinquième place parmi les concurrents du Championnat FIA ERC3 Junior au 76e Rallye PZM de Pologne. Mais il n'y a pas eu de bon résultat pour le Belge.

Munster se dirigeait vers une arrivée dans le top 5 de la catégorie quand son Opel ADAM R2 a subi le même mal que celle de son équipier Elias Lundberg dans la même spéciale 13.

Le pilote de l'ADAC Opel Rallye Junior Team a expliqué ce qui s'était passé. “Il restait trois spéciales et notre but était de finir le rallye en gardant cette bonne position. Malheureusement, notre arbre de transmission avant a cassé sur un freinage. C'est dommage car on aurait pris quelques bons points pour le championnat.”

Avant son abandon, Munster faisait de bons progrès aux côtés de son copilote Louis Louka.

“Pour une première fois, ce rallye n'était pas facile du côté des notes car je n'avais pas beaucoup d'expérience sur terre. Mais tout était très positif et le rallye se déroulait très bien pour nous. On était septième [samedi après-midi] et on avait l'intention d'essayer de gagner une position. On a attaqué et après la boucle de matinée [le dimanche], on a réussi à grimper en cinquième position.”

