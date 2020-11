Solberg, qui est le fils du champion du monde 2003 Petter Solberg, a entamé ce rendez-vous derrière Grégoire Munster au classement provisoire du championnat ERC1 Junior, mais il a vite pris l'avantage quand le Luxembourgeois a subi une crevaison dans la spéciale d'ouverture et perdu plus de terrain encore avec des pneus pour le sec dans une boucle matinale du vendredi sur le mouillé.

“C'est incroyable, je dois dire, et terminer deuxième derrière [Alexey] Lukyanuk [au championnat ERC] est aussi génial après une saison pas facile”, a dit le Suédois qui pilote une Volkswagen Polo GTI R5. “Nous voulions juste engranger un peu d'expérience de l'asphalte et l'ERC m'a clairement donné cette expérience. Gagner le titre est fabuleux après une si rude compétition à chaque rallye. À 19 ans, en n’ayant jamais couru sur asphalte avant, c'est fantastique. Maintenant nous avons un plan pour 2021 et savons comment dépenser l'argent que nous avons gagné.”