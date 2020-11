Si Oliver Solberg entame le Rally Islas Canarias en lice pour remporter le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA au général, le Suédois de 19 ans est également engagé dans une autre grosse bagarre avec Grégoire Munster pour le titre ERC1 Junior et les 100 000 euros de prix offerts au champion de la catégorie.

Pilote Junior de Hyundai, le Luxembourgeois, âgé de 21 ans, est passé en tête du classement grâce à une seconde victoire de suite dans la catégorie au Rallye de Hongrie ce mois-ci, et son avantage a été porté à six points avant le Rally Islas Canarias en raison de l’exclusion d’Emil Lindholm du Rallye de Liepāja (une irrégularité ayant été confirmée du côté de l’essence).

Lukyanuk et Solberg face à face pour le titre de champion d’Europe

Munster faisait aussi, il y a peu, figure d’outsider pour le titre général. Mais avec l’annulation du Rallye de Spa pour cause de pandémie, il ne lui reste plus assez de points à décrocher pour cela.

Cependant, la fin de saison impressionnante de Munster fait que le titre ERC1 Junior et le prix de 100 000 euros qui l’accompagne sont à sa portée au Rally Islas Canarias, qu’il va disputer pour la seconde fois avec son copilote belge Louis Louka.

“Le but va être de gagner en ERC1 Junior et d’essayer de remporter le titre, même si nous savons que ce sera très difficile”, a dit Munster. “C’est l’objectif et ce que nous allons essayer de faire, j’espère que nous sommes pleinement préparés pour attaquer ce week-end.”