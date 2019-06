Munster tire du positif de son aventure lettone en ERC

Grégoire Munster a tiré du positif de ses débuts au Rallye de Liepāja, même s'il n'a pas été en mesure de finir la manche lettone du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Participant à ce rapide rendez-vous sur terre pour la première fois, Munster avait beaucoup à apprendre et c'est ce qu'il faisait – tout en améliorant aussi son rythme – quand un contact avec un poteau en bois a mené à son retrait dans la huitième spéciale.

“Ce n'était pas facile sur ces routes très rapides”, a dit le pilote de l'ADAC Opel Rallye Junior Team.“On trouvait un bon rythme mais dans l'ES3, on s'est fait une frayeur dans un virage à droite qui se refermait. On est sortis dans un fossé et on a perdu beaucoup de temps mais on s'est amusés tout du long et on gagnait de l'expérience à chaque kilomètre. Malheureusement, le rallye s'est terminé plus tôt qu'on ne l'avait espéré.”

Et le Belge de poursuivre : “Dans l'ES8, j'ai légèrement touché un poteau en bois et 100 mètres plus loin, notre arbre de transmission avant droit nous a lâchés. C'était dommage car notre rythme allait en s'améliorant spéciale après spéciale et on avait fini l'ES7 à seulement 0''4 au kilomètre du plus rapide en ERC3 Junior.”

“Notre intention était d'être à l'arrivée et d'engranger autant d'expérience que possible. On n'a pas atteint notre objectif mais la chose positive est qu'on a pris beaucoup de plaisir à rouler sur ces routes rapides et que notre rythme s'est amélioré au fil du week-end.”

