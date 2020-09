Après avoir terminé troisième de sa classe au Rallye de Liepāja comptant pour le Championnat d’Europe FIA des Rallyes, en août, Munster est arrivé très confiant en Estonie.



Malheureusement, un souci mécanique sur la Hyundai i20 R5 de BMA Autosport a privé le Belge et son copilote Louis Louka d’un bon résultat, même s’ils sont parvenus à terminer leur septième rallye consécutif.



“Ces World Rally Cars ne nous facilitent pas les choses, car elles ont tellement de puissance au sol qu’elles laissent de profondes ornières, ce qui a eu une influence sur notre équipement”, a expliqué Munster.“Le samedi, nous avons subi pas moins de quatre crevaisons. Puis l’arbre de transmission a cassé dans l’avant-dernière spéciale, ce qui nous a empêchés d’atteindre notre objectif prédéterminé, à savoir le top 5 de notre catégorie. Cela nous laisse un goût amer, mais je veux me souvenir avant tout de nos performances. Elles ont été constantes, il y a eu une progression claire de nos chronos. Quand l’arbre de transmission a cassé, nous avons montré tout notre courage en continuant de travailler et réussissant à le démonter pour atteindre l’arrivée.”