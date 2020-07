Munster veut poursuivre son aventure en ERC1 Junior

-

Grégoire Munster ne veut pas que son impressionnante course qui l'a mené à la quatrième place du Championnat FIA ERC1 Junior au Rally di Roma Capitale soit sa dernière cette saison.

Pour ce qui était son premier rallye asphalte avec la Hyundai i20 R5, le promu de l'ERC3 Junior a travaillé dur sur le set-up de sa voiture et en a été récompensé par le meilleur temps de l'ERC1 Junior dans la dernière spéciale du rendez-vous italien.

“Nous avons fait beaucoup de changements de set-up et appris beaucoup sur cette voiture”, a dit Munster, copiloté par Louis Louka. “Nous avons maintenu le champion ERC1 Junior 2019 [Filip Mareš] derrière nous dans une lutte intense jusqu'à l'arrivée et terminé avec le meilleur chrono de la catégorie ERC1, c'est donc très positif.”

“Dans la première spéciale du deuxième jour, je n'étais pas dans le rythme et j'avais du sous-virage, c'est pourquoi j'ai changé beaucoup de choses – en essayant de résoudre ce problème. C'est bien car nous avons collecté une grande quantité de données pour l'avenir et j'en suis très content. J'espère que nous serons au Rallye de Liepāja et si la décision ne venait que de moi, je m'y rendrais directement ! Nous verrons mais j'espère vraiment que nous serons présents à Liepāja.”

