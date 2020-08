-

Le pilote Junior Hyundai Grégoire Munster va tout faire pour gagner de la vitesse sur terre au Rallye de Liepāja, deuxième manche du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA, du 14 au 16 août.

Munster, copiloté par Louis Louka, a disputé ce rapide rendez-vous sur terre en 2019 dans le cadre de son passage en ERC3 Junior, mais il y revient en tant que pilote ERC1 Junior derrière le volant d'une Hyundai i20 R5.

ERC Somaschini remonte le temps avant son premier Rallye de Liepaja en ERC 08/08/2020 À 04:00

“Ça va être un challenge pour nous car nous n'avons pas beaucoup d'expérience sur terre et, bien sûr, avec une R5”, explique le Belge. “Nous avons fait la Finlande l'année dernière avec une R5 mais c'est notre seule expérience avec une voiture de ce type sur la terre.”

“Nous voulons poursuivre notre processus d'apprentissage sur terre et avec notre Hyundai, puisque nous allons courir pour la première fois avec elle sur terre. Il aura des noms comme Lindholm, Solberg, une grande quantité de pilotes rapides sur terre, nous chercherons donc à apprendre et à nous comparer avec la tête du plateau en essayant d'améliorer nos chronos et de nous rapprocher d'eux spéciale après spéciale.”

The post Munster veut progresser sur la terre en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Présentation ERC : Rallye de Liepaja 07/08/2020 À 10:00