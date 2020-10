“ Je suis très heureux de pouvoir prendre part à mon premier rendez-vous européen au Rallye de Hongrie” , a déclaré Muresan, qui a entamé la saison dernière son partenariat avec Pop. “Du fait de sa situation géographique, c’était le choix idéal pour mon premier rallye en ERC et un moyen génial d’engranger un peu d’expérience à ce niveau. Je suis heureux aussi d’avoir Alina comme copilote, car son expérience des rendez-vous européens s’avérera très précieuse.”

“ Nous avons choisi de courir en Abarth Rally Cup car c’est un défi excitant de piloter une puissante deux roues motrices sur des spéciales de rallye. Ça demandera beaucoup de patience et de précision, mais je pense que c’est une bonne façon de devenir un pilote plus expérimenté dans toutes les conditions avec ce type de voiture.”

“ Pour notre premier rallye à ce niveau, nous ne réfléchirons pas trop à l’issue de la course. Je pense que si nous apprenons la voiture rapidement et faisons un rallye propre, le résultat sera satisfaisant.”

Des ambitions pour le futur en ERC

“Bien sûr, l’objectif à long terme est d’être en mesure de disputer plus de rallyes ERC, mais pour le moment, nous faisons un pas à la fois”, a poursuivi Muresan, qui reçoit un soutien additionnel du ministère de la Jeunesse et des Sports de Roumanie. “Nous espérons qu’une fois la situation mondiale meilleure, nous pourrons avoir une présence plus significative sur des manches européennes.”