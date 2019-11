Ne manquez pas le Rally Hungary en direct sur ERC Radio et Facebook

Le Rally Hungary inaugural s'achève aujourd'hui avec la diffusion de la finale du FIA European Rally Championship en direct sur ERC Radio et Facebook.

Chris Rawes sera en direct à l'arrivée de la spéciale d'ouverture ce dimanche, tandis que Julian Porter prendra le relais pour la SS9.



Il y aura un Facebook Live animé par Rawes lors de la SS10 et par Porter pendant la SS12. Porter et Rawes s'uniront ensuite pour l'ultime Facebook Live de la saison, depuis la ligne d'arrivée de la spéciale décisive.



ERC Radio est disponible sur FIAERC.com ou via l'application ERC. Cliquezicipour regarder l'ERC en direct sur Facebook.

