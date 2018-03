Neubauer abandonne aux Açores en ERC, voiture très endommagée

Le retour de Hermann Neubauer en Championnat d'Europe FIA des Rallyes s'est achevé dans la déception, sur un abandon au Rallye Azores Airlines après un gros accident, jeudi, dans la spéciale de Vila Franca / São Brás.

Cette difficile spéciale de 17 kilomètres a piégé plusieurs pilotes, Neubauer le premier qui s'élançait en troisième position sur la route et qui est sorti à 500 mètres de la ligne d'arrivée. Si son copilote, Bernhard Ettel, et lui n'ont pas été blessés, la carrosserie de leur Ford Fiesta a souffert de dégâts suffisamment significatifs pour que les commissaires leur interdise de repartir ce vendredi.



Neubauer a expliqué qu'il avait piloté sur la réserve d'un bout à l'autre de la spéciale, et que des notes incorrectes étaient la cause de l'incident.



“Ce n'était pas une erreur de pilotage, nous y allions assez tranquillement, loin de la limite absolue”,a-t-il assuré.“Mais il y a eu cette légère bosse et j'ai compris immédiatement que [prendre le virage] ne fonctionnerait pas. D'habitude on met ‘frein’ ou ‘frein tôt’, mais ce n'était pas écrit.”



“Je me souviens exactement d'être passé à cet endroit [lors des reconnaissances]. Un fermier est venu nous voir avec un tracteur, puis on s'est retrouvés dans le trafic. Avec ces distractions, on peut faire une erreur minime dans les notes mais qui a de grosses conséquences.”



“Cela a été malheureusement le cas. L'ERC est un niveau différent. Cependant, cela n'enlève rien à ma propre responsabilité [dans ce qui est arrivé].”



En débit de cet abandon prématuré et des dégâts subis par sa Fiesta R5, Neubauer est déjà concentré sur la suite de son retour à la compétition en ERC.



“Je suis désolé pour l'équipe, qui a travaillé tellement dur. On va aller de l'avant et réparer pour la prochaine fois, au Rallye des Îles Canaries.”