Mais alors que le champion letton a impressionné avec sa troisième place de classe dans une Ford Fiesta Rally4, Nitišs a expliqué l'un des principaux défis qu'il a dû relever depuis qu'il s'est concentré sur le rallye avec son copilote Andris Mālnieks.



"Je dirais que les notes étaient correctes, faciles à adapter et à comprendre", a déclaré Nitišs. "Le plus difficile est de piloter une voiture à traction avant après tant d'années que je fais du rallye cross avec quatre roues motrices."



"Quand nous devons vraiment aller à la limite et savoir exactement quand et comment tourner, j'ai toujours le même sentiment que je veux lancer la voiture avant le virage et glisser avec les quatre roues, mais lentement je la récupère et à chaque kilomètre nous avons fait de mieux en mieux".