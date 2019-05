Nobre opte pour partir premier au Liepāja en ERC

Paul Nobre s'élancera le premier sur la route pour l'étape d'ouverture du Rallye de Liepāja, troisième manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Le Brésilien a été l'avant-dernier pilote à choisir sa position de départ, en fonction du classement dans la Spéciale de Qualification, et était supposé opter pour la deuxième place.

Au lieu de quoi, il a choisi d'ouvrir la route, évitant ainsi à Dmitry Feofanov – 15e en qualification – la tâche de balayer les spéciales de samedi qui se dérouleront sur une terre meuble.

“J'ai fait pareil l'année dernière, alors pourquoi changer ?”, a réagi Nobre.

Oliver Solberg, qui a été le premier à sélectionner sa position après avoir gagné la Spéciale de Qualification, a logiquement choisi la 15e – et plus lointaine possible – alors qu'Alexey Lukyanuk et Filip Mareš, les deux suivants à le faire, s'élanceront respectivement 14e et 13e.

Voici de quelle place partiront les 15 premiers de la Spéciale de Qualification pour la première étape :

15 Oliver Solberg

14 Alexey Lukyanuk

13 Filip Mareš

12 Mārtiņš Sesks

11 Łukasz Habaj

10 Chris Ingram

9 Norbert Herczig

8 Vaidotas Žala

7 Mattias Adielsson

6 Eyvind Brynildsen

5 Marijan Griebel

4 Tibor Érdi Jr

3 Albert von Thurn und Taxis

2 Dmitry Feofanov

1 Paulo Nobre

