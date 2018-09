Nobre passera les premiers dans les spéciales de samedi en ERC

Le pilote brésilien Paolo Nobre ouvrira la route sur les spéciales du samedi au PZM Rallye de Pologne, comptant pour le Championnat d'Europe FIA des Rallyes, avec sa ŠKODA Fabia R5 de Palmeirinha Rally.

La Spéciale de Qualification du vendredi matin a déterminé l'ordre de départ de la première étape, puisque les 15 pilotes les plus rapides s'élanceront dans l'ordre inverse du classement.

Par conséquent, Alexey Lukyanuk sera le 15e sur la route, ayant gagné le droit de choisir le premier sa position de départ après s'être montré le plus rapide.

“Sur ces routes en terre, il faut partir aussi tard que possible, alors on a choisi la 15e position”, a expliqué le Russe.

Les routes du PZM Rallye de Pologne étant recouvertes d'une couche de terre meuble avant le passage des pilotes de l'ERC, ceux qui s'élanceront les premiers balaieront en effet celle-ci et feront que le grip sera meilleur pour ceux qui les suivent.

Cet effet de balayage pourrait présenter un problème pour trois concurrents de l'ERC Junior Under 28 en particulier. Leader de ce championnat, Fabian Kreim sera quatrième sur la route, le pilote de ŠKODA AUTO Deutschland étant parti au large et ayant ainsi perdu du temps en Qualification.

Kreim est intercalé entre les autres Juniors de moins de 28 ans Łukasz Pieniążek (Printsport) et Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team), qui s'élanceront troisième et cinquième respectivement. Tous trois rouleront derrière Nobre et Dariusz Poloński de Rallytechnology.

Cela procure un avantage aux autres espoirs pilotant des voitures de type R5, que sont Miko Marczyk (ŠKODA Polska Motorsport) et Nikolay Gryazin (Sports Racing Technologies) – lesquels seront le 12e et le 14e sur la route avec moins de terre à balayer.

Entre Marczyk and Gryazin se trouvera le vice-champion 2017 du FIA ERC Junior Under 27 et pilote de développement Hyundai, Jari Huttunen, qui a choisi de s'élancer 13e en tant que troisième plus rapide le matin.

The post Nobre passera les premiers dans les spéciales de samedi en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.