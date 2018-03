Nobre retrouve le rallye en ERC après avoir gagné son plus gros match

Paulo Nobre va faire son retour en compétition internationale sur route après une absence de cinq années, en s'embarquant pour une campagne complète en Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Nobre, concurrent régulier sur des épreuves de championnat du monde et de tout-terrain dans le passé, n'a plus couru au niveau international depuis 2012.



Dans l'intervalle, il a été très occupé à orchestrer la renaissance de son club de football adoré de Palmeiras, dans le rôle de Président, après une période de déclin.



Sa mission accomplie, Nobre en revient à son “hobby” et pilotera une ŠKODA Fabia R5 de Motorsport Italia sur les huit manches de l'ERC, en commençant par le Rallye Azores Airlines de cette semaine, avec Gabriel Morales à ses côtés.



“Depuis 2013, j'ai connu le rallye le plus difficile de ma vie, la plus grande responsabilité que Dieu m'ait mis entre les mains, et cela a été de piloter Palmeiras quatre années durant”, explique Nobre.“Avec un groupe de gens fantastique, nous avons changé l'histoire de Palmeiras car nous étions dans une très mauvaise situation, et avons pu remettre Palmeiras à sa place de champion du Brésil.”



“Le rallye est un hobby pour moi, qui me manque beaucoup car j'aime le feeling que l'on a dans la voiture. L'an dernier, j'ai fait quelques épreuves au Brésil, et cette année, nous sommes de retour [au niveau international] pour nous faire plaisir.”



Photo :Chris Rawes/RawCast Media