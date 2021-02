Le Clio Trophy by Toksport WRT nouvellement créé pour 2021 sera un gros succès grâce à la combinaison d’un concept d’égalité et d’une récompense attrayante, selon un personnage clé dans l’organisation de cette catégorie du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA*.

Initiative conjointe de Renault Sport Customer Racing, de l’équipe de pointe Toksport WRT et d’Eurosport Events, promoteur du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA, le Clio Trophy by Toksport WRT verra s’aligner une flotte de dix Clio Rally5 équipées de Michelin, prêtes à courir, préparées et exploitées par les techniciens experts du Toksport WRT sous un même toit lors de cinq rendez-vous de l’ERC, pour un prix de 85 000 euros par concurrent.