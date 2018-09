Norbert Herczig a terminée la journée d'ouverture du PZM Rallye de Pologne, pour son 43e anniversaire, à la deuxième place du général après la spéciale de Mikołajki Arena cet après-midi.

Le quadruple champion de Hongrie a concédé 0''6 au plus rapide, Alexey Lukyanuk, qui est en lice pour coiffer sa première couronne dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

“C'est mon anniversaire aujourd'hui et maintenant, après avoir réalisé ce chrono, c'est une encore meilleure journée”, a dit le pilote du MOL Racing Team.

Le PZM Rallye de Pologne est la dernière apparition prévue pour Herczig dans cette saison qui est celle de ses débuts en ERC. Il occupe actuellement une belle troisième place au classement du championnat, après des podiums en Grèce et à Chypre.

“Chaque rallye est un défi absolument nouveau mais un bon pour nous”, a poursuivi Herczig. “C'est [en Pologne] une belle région et les spéciales sont parfaites pour nous. Avant, dans notre pays, je courais de façon plus routinière sur asphalte. Notre pays compte plus de rallyes sur asphalte mais, indépendamment de cela, je préfère la terre. Cette année, nous avons fait plus de kilomètres sur la terre et j'espère que nous serons en mesure d'être plus rapides l'année prochaine.”

The post Norbi content de son rythme en ERC pour son anniversaire appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.