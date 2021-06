Ola Jr Nore a souligné le potentiel de la toute nouvelle Renault Clio Rally4 en signant des meilleurs temps en spéciale et luttant pour le podium sur la première manche du Championnat FIA ERC3 Junior.

Le Norvégien était fermement impliqué dans la bagarre pour le top 3 en entamant la dernière boucle de spéciales, mais il n’a pas été en mesure de terminer en raison d’un souci de boîte de vitesses.

« J’ai été content de pouvoir me battre pour les premières places », a dit Nore, qui faisait sa première apparition sur terre en ERC au 77e Rallye ORLEN de Pologne. « Quelques spéciales étaient très rapides, avec des changements de surface. La boîte de vitesses a cessé de fonctionner correctement à la fin et nous avons dû abandonner. Mais nous avons appris beaucoup de cette nouvelle voiture et engrangé de l’expérience. »

L’équipier de Nore au sein du Toksport WRT, Jean-Baptiste Franceschi, a enduré une première boucle à problèmes, mais a pu impressionner quand il en a eu l’occasion.

Florian Bernardi devait lui aussi courir en Pologne sur une troisième Clio Rally4, mais il n’a pas pu prendre le départ après que sa voiture ait été trop endommagée, dans un accident lors des essais, pour pouvoir être réparée à temps.

