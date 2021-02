Ola Jr Nore gravit les échelons à plusieurs niveaux en 2021. En plus de passer d’une Renault Clio Rally5 à une Clio Rally4, le pilote de 20 ans se prépare pour une saison complète en Championnat FIA ERC3 Junior après avoir disputé les manches décisives de 2020 en Hongrie et aux Canaries.

“ La collaboration avec Toksport s’est très bien passée l’année dernière, et il sera donc excitant de faire une saison complète cette année” , dit Nore. “Comme la version Rally4 de la Clio n’est pas encore homologuée, nous ne débuterons pas les tests immédiatement, mais nous espérons disputer autant de courses que possible ici en Norvège avant que la saison ERC ne commence.”

En plus d’un retour en Hongrie et à Grande Canarie en 2021, le calendrier du Championnat ERC3 Junior inclut le 77e Rallye de Pologne et le Rallye de Liepāja (tous deux sur terre) ainsi que le Rally di Roma Capitale et le Barum Czech Rally Zlín (tous deux sur asphalte), ce dernier se préparant à célébrer son 50e anniversaire cette saison.