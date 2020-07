Nouveau venu en ERC, Landa a montré force et résilience à Rome

-

Nikolai Landa a surmonté une myriade de pépins mécaniques pour signer de haute lutte un top 5 à l'occasion de ses débuts en Championnat FIA ERC3 Junior, le week-end dernier au Rally di Roma Capitale.

Avec son père Günther à ses côtés dans le rôle de copilote mais aussi de guide, Landa s'est bien adapté au défi représenté par les spéciales italiennes avec sa Ford Fiesta Rally4 du DriftCompany Rally Team.

“La première chose que je voudrais dire, c'est un grand merci à mon équipe et particulièrement à mon père”, a dit le jeune Autrichien. “Ils m'ont motivé pour que je me batte tout le rallye et j'ai été très content d'être à l'arrivée.”

“Une chose que j'ai apprise est qu'il est complètement différent d'être rapide en Autriche et de l'être ici. J'ai vraiment dû me concentrer sur la gestion des freins et pour faire confiance à mes pneus ainsi qu'au niveau de grip extrêmement élevé. Je voulais être plus rapide mais je suis satisfait que nous ayons beaucoup appris, c'était l'objectif. J'attends avec impatience le Rallye de Liepãja, et on verra comment ça se passe là-bas.”

