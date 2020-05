Nouvelle date mi-août pour le Rallye de Liepaja en FIA ERC**, le Rallye de Pologne prépare les

-

Le Rallye de Liepāja a été reporté à la mi-août, tandis que la 77e édition du Rallye de Pologne a été repoussée à 2021, date à laquelle l'événement fêtera son 100e anniversaire.

Le Rallye de Liepāja, qui se déroulera du 14 au 16 août**, sera la deuxième manche de la saison 2020 du Championnat d'Europe FIA des rallyes, avec ses spéciales à grande vitesse autour des villes de Liepāja et Talsi.

ERC Les organisateurs du Rally di Roma Capitale publient le programme de leur rendez-vous en ERC HIER À 16:00

En revanche, bien que des efforts considérables aient été déployés pour reprogrammer le Rallye de Pologne après que sa date initiale du 26 au 28 juin n'ait plus été possible en raison de la pandémie de coronavirus en cours, il n'a pas été possible d'obtenir un créneau viable dans le calendrier.

L'épreuve n'aura pas lieu en 2020, mais des discussions sont déjà en cours entre l'organisateur PZM (Fédération polonaise de l'automobile et de la moto) et le promoteur de l'ERC, Eurosport Events, afin de fixer une date au calendrier provisoire pour 2021, année marquant le centenaire du rallye.

Jean-Baptiste Ley, le Coordinateur de l'ERC, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'avoir trouvé une solution au calendrier pour le Rallye de Liepāja et nous remercions tous ceux qui ont rendu cela possible, en particulier la FIA. Nous sommes bien sûr déçus que l'ERC ne se rende pas en Pologne cette année, surtout au vu de tout le travail, de la planification qui ont été entrepris et de l'accueil chaleureux que nous recevons toujours. Toutefois, nous nous réjouissons déjà de la tenue du 77e Rallye de Pologne en 2021 et de nous joindre à la PZM pour célébrer le centenaire de cette manifestation, qui connaît un succès considérable."

"Notre feuille de route depuis le début de la crise due à la pandémie de Covid-19 a été de maintenir autant que possible tous les rallyes inclus dans le calendrier originel. Il est clair que cela reste difficile, étant donné la situation en constante évolution et la nécessité constante de respecter les restrictions gouvernementales. La santé et la sécurité de tous restent la priorité absolue et ne seront jamais compromises."

"En attendant, les pensées de la famille ERC restent avec ceux dont les proches sont décédés ou sont tombés malades suite à l'épidémie de Covid-19. De nombreux emplois ont été perdus et des personnes se trouvent dans des situations très difficiles, il est donc d'une importance vitale que toutes les consignes officielles soient respectées."

Raimonds Strokšs, directeur de RA Events, promoteur du Rallye de Liepāja, a déclaré : "Nous vivons actuellement une époque très changeante. De nombreuses nouvelles concernant la pandémie mondiale causée par le virus Covid-19 et la manière dont les pays réagissent pour contrôler sa propagation entraînent des changements rapides de circonstances et des choix gouvernementaux. En tant qu'organisateurs, nous sommes laissés au milieu de tout cela, essayant de garantir la santé publique tout en trouvant un moyen d'accueillir un événement sportif majeur. Comme indiqué précédemment, nous ne sommes pas ici pour faire passer le rallye avant la santé et la sécurité de nos concurrents, de nos spectateurs et de notre personnel ; ainsi, avec nos partenaires Eurosport Events, la FIA, le gouvernement letton, les villes du rallye Liepāja et Talsi, une décision a été prise pour reprogrammer une fois de plus le déroulement du Rallye de Liepāja au mois d'août. Il se peut que ce ne soit que quelques semaines plus tard, mais comme il n'y a pas de décisions à long terme, nous allons essayer toutes les options possibles pour accueillir le Rallye de Liepāja en 2020. Je tiens à souligner que toutes les parties travaillent dur pour s'assurer qu'un grand Rallye de Liepāja aura lieu en Lettonie. Nous allons poursuivre notre travail, consulter les experts, nous espérons que la situation se normalisera et que nous pourrons tous retourner sur place pour le rallye. Mais en attendant, veuillez suivre les directives de vos autorités locales, car cela accélérera le processus de rétablissement. Restez en sécurité."

Michał Sikora, président de la PZM, a déclaré : "Le Rallye de Pologne est chaque année l'un des événements les plus importants du calendrier de notre pays, et pas seulement dans le domaine du sport automobile. Les préparatifs d'une compétition internationale d'une telle ampleur durent presque toute l'année, le rallye attirant des foules venues de Pologne et de l'étranger. Le rallye est un événement de masse non fermé et il n'est pas possible de le réaliser alors qu'il est difficile de prévoir quand les restrictions existantes seront levées. Il n'y a pas d'alternative pour la sécurité des concurrents et des spectateurs, et aucun compromis dans ce domaine. Après de nombreuses consultations avec nos partenaires, nous avons pris la seule décision raisonnable de reporter le 77e Rallye de Pologne à l'année prochaine. Nous avons déjà déclaré notre volonté de faire de notre rallye une manche du Championnat d'Europe 2021. Mikołajki et la pittoresque région des lacs de Mazurie resteront le lieu de l'événement, qui sera le cadre du centenaire de notre rallye."

La Pologne ne sera pas remplacée dans les calendriers FIA ERC1 Junior et FIA ERC3 Junior, qui comprendront désormais cinq manches. Les concurrents comptabiliseront leurs quatre meilleurs scores et cela leur permettra de concentrer leurs dépenses sur un nombre réduit de rallyes.

**Date soumise à la validation de la FIA

The post Nouvelle date mi-août pour le Rallye de Liepaja en FIA ERC**, le Rallye de Pologne prépare les célébrations du centenaire en 2021 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Ce que les cinq Champions de l’ERC Junior ont fait ensuite 13/05/2020 À 04:00