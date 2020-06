-

Le Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2020 trouvera sa conclusion une semaine plus tôt que prévu après l'annonce de l'avancement du Rally Islas Canarias aux 26-28 novembre, sous réserve de ratification par la FIA.

Après avoir été reportée de sa date initiale du 7 au 9 mai en raison de la pandémie de coronavirus, l'épreuve insulaire sur goudron, qui compte pour les points en FIA ERC et en championnat d'Espagne, s'était vu attribuer une nouvelle date du 3 au 5 décembre.

ERC Déclaration d’Eurosport Events au sujet du Rallye ERC de Liepaja IL Y A 19 HEURES

Toutefois, afin de s'assurer que le nouveau calendrier était réalisable pour le championnat espagnol ainsi que ses pilotes et équipes, la nouvelle date des 26-28 novembre sera soumise à l'approbation finale du Conseil mondial du sport automobile de la FIA lors de sa réunion du 19 juin.

"Le Rally Islas Canarias n'est pas seulement l'un des temps forts de la saison FIA ERC, c'est aussi un élément clé du championnat espagnol", a expliqué Jean-Baptiste Ley, le Coordinateur de l'ERC. "La fédération espagnole RFEDA étant un partenaire solide de l'ERC, il était important que nous puissions nous mettre d'accord sur une date qui convienne à toutes les parties. De plus, nous sommes tous dans le même bateau à cause de [la pandémie de] COVID-19, il est donc important que nous nous entraidions tous. Je suis donc très heureux que nous ayons trouvé une solution et j'ai hâte de travailler en vue de la 44e édition du Rally Islas Canarias en novembre."

Cliquez ici pour en savoir plus sur le Rally Islas Canarias.

The post Nouvelle date pour le Rally Islas Canarias qui conclura la saison ERC en novembre appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC L’ERC rend hommage à Martin Holmes HIER À 10:00