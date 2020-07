Nouvelle équipe, nouveau copilote mais “amour et bonheur” subsistent pour le champion ERC1 Junior

-

Filip Mareš vise un top 5 au Rally di Roma Capitale, cette semaine en Italie, pour le lancement du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2020.

Le Tchèque va disputer le deuxième des deux rallyes reçus comme récompense du promoteur Eurosport Events pour avoir coiffé la couronne ERC1 Junior la saison dernière, pour 0.3s face à Chris Ingram à l'issue d'une dernière manche décisive au Barum Czech Rally Zlín en août.

Cinquième au Rally di Roma Capitale en 2019, Mareš veut faire au moins aussi bien cette année dans la Škoda Fabia Rally2 Evo qu'il partagera avec son nouveau copilote, Radovan Bucha.

“J'aime ce rendez-vous mais il est très difficile, surtout quand la température est élevée”, dit-il.“Rester sur la route n'est pas facile et c'est exigeant pour le set-up. Mais c'est un rallye très intéressant et je vais tout faire pour répéter notre résultat de l'année dernière, à savoir une cinquième place. Espérons qu'on pourra se battre pour le top 5.”

Un “très bon feeling” pour les retrouvailles avec l'ERC

“Bien sûr, c'est un très bon feeling de revenir en tant que champion ERC1 Junior la saison dernière”, ajoute Mareš. “Pour cela, j'ai battu Chris Ingram qui est le champion ERC au général, et c'est très bon pour moi. Ça fait aussi du bien de retrouver l'ERC et de voir les organisateurs du championnat. Je suis sûr que nous aurons un rallye génial à Rome. J'espère pouvoir faire plus de rendez-vous ERC cette année, mais peut-être seulement sur asphalte car il m'est difficile de réunir le budget pour toute la saison en ces temps difficiles d'un point de vue économique.”

Un nouveau copilote à ses côtés

Son copilote de longue date, Jan Hloušek, ayant rejoint l'ancien champion d'Europe Jan Kopecký pour 2020, Mareš a recruté Radovan Bucha pour le remplacer. “Nous avons fait le Rallye Bohemia ensemble, c'était notre premier rallye ensemble et le premier pour lui dans la catégorie R5. Nous prenons toujours nos marques mais nous faisons tout pour être en forme au Rally di Roma. Ça va nous prendre un peu de temps car il nous reste beaucoup de choses sur lesquelles travailler.”

Ayant terminé son partenariat avec l'Autoclub de République tchèque, qui a joué un rôle clé dans sa progression du niveau national au titre en Championnat FIA ERC1 Junior, Mareš a intégré le Laureta Auto Škoda Team qui travaille avec le Rexteam et est la propriété de la famille Cvrček. Entry Engineering et Michelin sont aussi partenaires du projet, qui comprend une campagne en championnat de République tchèque.

“Beaucoup de choses sont nouvelles car j'ai une nouvelle équipe, un nouveau copilote, de nouvelles personnes pour m'aider, et c'est une période pas mal occupée car je suis parfois aussi le manager de l'équipe en plus d'être le pilote. “Mais c'est aussi du bonheur car j'adore ça et cette semaine, je serai pilote de rallye à 100%.”

Mareš est toujours engagé sous la bannière de l'ACCR Czech Rally Team au Rally di Roma Capitale, pour souligner leur longue coopération.

