Nouvelle saison, nouveau copilote : quatre pilotes l’ERC qui changent de partenaire en 2020

Plusieurs pilotes du Championnat d'Europe FIA des Rallyes de la FIA changent de copilote pour 2020. S'il s'agit d'un nouveau partenariat pour certains, pour d'autres, c'est la renaissance d'une relation antérieure. En voici quatre exemples.

Eyvind Brynildsen

La seule expérience antérieure d'Ilka Minor en tant que copilote de Brynildsen s'est terminée par un énorme accident sur le Rallye de Liepāja en 2018. Mais tous deux sont réunis pour 2020. "Ilka est l'une des meilleures copilotes au monde. Elle est vraiment facile à vivre dans la voiture, elle n'a pas d'habitudes, elle n'est pas obligée de manger dans un bon restaurant tous les jours, elle peut manger une saucisse un jour et du boeuf le lendemain", a expliqué le Norvégien.

Emma Falcón

Son ancien copilote Eduardo González n'étant plus disponible, Falcón a recruté Cándido Carrera. Celui-ci est surtout connu pour son partenariat avec José Suárez, qui a inclu une campagne de six épreuves du Championnat ERC1 Junior avec la Peugeot Rally Academy en 2017. "Cándido a une grande expérience internationale et nous sommes très enthousiastes pour la saison qui nous attend", a déclaré Falcón.

Alexey Lukyanuk

Après qu'Alexey Arnautov ait annoncé qu'il ferait une pause en matière de compétition, Lukyanuk avait besoin d'un remplaçant. "Dmitriy [Emereev] est un choix judicieux", a déclaré Lukyanuk. "Nous nous sommes entraînés pour la prise de notes et nous avons fait d'assez bons progrès dans notre préparation. Je suis assez confiant dans le fait que nous arriverons à la première épreuve bien préparés et prêts à obtenir de bons résultats dès les premières spéciales."

Bruno Magalhães

Hugo Magalhães ayant formé un nouveau partenariat pour 2020, Bruno Magalhães a fait appel à l'ancien copilote Carlos Magalhães pour son retour au sein de l'ERC. "Hugo n'était pas au courant de mes projets pour cette année quand il a décidé de rejoindre un autre pilote",a précisé le pilote portugais."J'ai décidé d'y aller avec Carlos Magalhães parce que, comme vous le savez, pour être mon copilote, on doit s'appeler Magalhães ! J'ai parlé avec Carlos de mes projets et il est très excité parce que l'année dernière, il n'a fait qu'un seul rallye."

En photo, de gauche à droite : Carlos Magalhães et Bruno Magalhães

