Nouvelle voiture et nouveau rallye pour Antunes en ERC Junior

Pedro Antunes est lancé dans une semaine de changements en Championnat FIA ERC3 Junior.

Après avoir démarré sa campagne avec une Peugeot 208 R2, le pilote du FPAK Portugal Team ERC met la main sur une toute nouvelle Ford Fiesta R2T version 2019 pour ses débuts au Rallye de Liepāja.

La machine construite par M-Sport Poland a été la voiture à battre au Rallye des Îles Canaries, au début de ce mois, dans la catégorie soutenue par Pirelli – ce qui a poussé Antunes à revoir ses plans pour son premier rallye rapide sur terre.

“Après le Rally Islas Canarias, nous avons eu quelques discussions avec M-Sport et nous sommes excités d'essayer cette voiture”, a dit Antunes, qui la découvre pour la première fois aujourd'hui (mercredi). “Le résultat de ce rallye dépendra de ce que je pense de la voiture et de mon adaptation, car elle est différente de la Peugeot et je n'ai jamais piloté avec un turbo auparavant.”

“Tous les pilotes d'une R2 sont curieux au sujet de cette voiture en raison de sa fantastique performance au Rally Islas Canarias. On a vu qu'elle a plus de puissance – surtout sur asphalte, mais je pense qu'on verra une bonne performance de sa part sur terre.”

“Bien sûr, ce rallye va être un grand défi pour moi car je n'y suis jamais venu auparavant. On a quelques rallyes sur terre dans des conditions similaires au Portugal, mais pas aussi rapides. Quoi qu'il arrive, je veux seulement tirer avantage de cette opportunité que j'ai et faire le meilleur résultat possible.”

