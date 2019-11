Nucita célèbre son titre d’Abarth Rally Cup en ERC

Andrea Nucita a pu fêter sa victoire dans la première Abarth Rally Cup organisée au sein du FIA European Rally Championship, suite à une belle performance au Rally Hungary.

Avec Bernardo di Caro pour copilote, Nucita a pris le départ de la deuxième étape, dimanche, en sachant qu'il lui suffisait d'être à l'arrivée pour être couronné et s'assurer les 30 000 euros offerts au champion.



Tandis que Nucita a bel et bien fini le rallye, l'abandon prématuré de son rival Dariusz Poloński a rendu les dernières spéciales relativement calmes malgré les conditions météorologiques délicates et un problème d'embrayage.

