Nucita et Alonso en course pour la victoire en Abarth et ERC2

Andrea Nucita et Juan Carlos Alonso sont à trois spéciales d'une victoire cruciale au 76e Rallye PZM de Pologne, menant respectivement en Abarth Rally Cup et dans la catégorie ERC2 du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Chacun des deux a des vues sur le titre dans sa catégorie et cherche à inscrire le maximum de points.

“Tout s'est bien passé dans la première boucle, la voiture est très bonne et je roule très lentement pour finir à cette position – car je suis à deux minutes du pilote qui me précède et dix d'avance sur celui qui me suit. Voilà ma course aujourd'hui”, a expliqué Nucita dont le rival, Dariusz Poloński (Rallytechnology), est reparti après son abandon de samedi.

L'avance d'Alonso sur son adversaire pour le titre, Zelindo Melegari, semble solide, renforçant ses espoirs de titre après qu'il est arrivé en Pologne avec un seul point d'avance sur le pilote Neiksans Rallysport.

Nucita complète le podium ERC2 au général. Repartis après leur abandon de samedi, Dmitry Feofanov (Sporta Klubs Autostils Rally Team) et Poloński sont quatrième et cinquième.

Mshari Althefiri est lui aussi reparti après la casse de la boîte de vitesses le samedi, mais n'a pas atteint l'arrivée de la première spéciale, ce matin, en raison d'une sortie de route.

