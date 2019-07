Nucita porte l’étendard d’Abarth au plus haut en ERC

Andrea Nucita va prendre le départ de sa manche nationale en tête de l'Abarth Rally Cup, organisée dans le cadre du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, après trois premiers rendez-vous pleins d'action.

Nucita précède Dariusz Poloński de 11 points après avoir remporté les deux dernières manches de la catégorie réservée aux Abarth 124 rally.

Le Rally di Roma Capitale se déroulant sur asphalte, sa surface préférée, Nucita espère un nouveau succès, lui qui vise le titre et l'impressionnante récompense offerte au vainqueur.

“J'ai signé un résultat important en Pologne et maintenant, je vais piloter en Italie sur asphalte et j'en suis très content”, dit le pilote basé en Sicile. “Ça va être une course difficile, mais chaque course est difficile. J'essaierai juste de faire de mon mieux car c'est la course à la maison pour moi et aussi pour Abarth.”

À ce jour, Nucita en est à 28.000 € de gains et recevra 30,000 € s'il remporte le titre.

Par ailleurs, des détails seront révélés sous peu concernant la dernière recrue de l'Abarth Rally Cup.

