Nucita remercie son équipe pour la tête de l’Abarth Rally Cup en ERC

Andrea Nucita a adressé un remerciement spécial à son équipe Loran SRL après avoir consolidé sa position en tête de l'Abarth Rally Cup à l'issue du Barum Czech Rally Zlín, hier.

Nucita a mené la catégorie monomarque du départ à l'arrivée, s'assurant de se maintenir en tête du classement avant la dernière manche, le Rallye de Hongrie qui aura lieu en novembre.



“Je suis très content d'être à l'arrivée de cette course fabuleuse sans avoir commis d'erreur”, a dit le Sicilien.“Je suis très content de la voiture et j'adresse un remerciement spécial à toute mon équipe pour son travail incroyable. Je mène l'Abarth Rally Cup à une manche de la fin et j'en suis très content.”

