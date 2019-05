Nucita revient dans la course au titre en ERC Abarth Rally Cup

Andrea Nucita est bien revenu après des ennuis techniques sur le Rallye Liepāja pour remporter la deuxième manche de l'Abarth Rally Cup qui se déroule dans le cadre du Championnat d'Europe des Rallyes ERC de la FIA.

Le pilote italien avait mené la catégorie pendant une bonne partie de la journée de samedi, mais des problèmes de freinage et de boîte de vitesse l'ont amené à la dernière étape avec un retard de 28,5 secondes sur Dariusz Poloński.



Poloński a conservé son avantage en devançant Nucita de 0,8 seconde dans l'ES6, mais en tête-à-queue pour le pilote polonais au début de l'ES7 a permis à Nuctia de prendre la tête avec trois secondes d'avance. Un autre incident pour Poloński dans l'ES8, lorsqu'il est sorti de la route dans un fossé, lui a fait perdre plus d'une minute qu'il ne pouvait plus reprendre.



Après qu'un problème technique l'a arrêté lors de la première spéciale, le Letton Reinis Nitišs, star du championnat du monde FIA de rallycross, est revenu et a été le pilote le plus rapide lors de la deuxième étape, avec deux victoires sur les deux passages de la spéciale Liepāja.

