Nucita revient sur une victoire “très importante” en Abarth Rally Cup

Andrea Nucita a qualifié sa victoire de catégorie dans l'Abarth Rally Cup, au 76e Rallye PZM de Pologne, de “très importante”.

Ce succès de l'Italien est son second en autant de rendez-vous et qui plus est sur terre, soit la surface qu'il apprécie le moins.

Les trois prochaines manches se déroulant en revanche sur son terrain favori qu'est l'asphalte, ses espoirs de titres – et d'empocher les 30.000 € qui seront remis au grand vainqueur final – sont en nette hausse.

“Ce résultat est très, très important”, a dit Nucita. “Ça n'a pas été facile, mais j'ai pu atteindre l'arrivée et je suis très content.”

