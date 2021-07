Nick Loof n’a pas l’intention de dévier de son plan d’avant-saison dans le Championnat FIA ERC3 Junior.

L’Allemand, qui vient de fêter ses 20 ans, a fait de l’acquisition d’expérience au niveau européen sa priorité numéro un aux côtés de son copilote Hugo Magalhães en 2021.

Bien qu’il ait obtenu des podiums lors des deux premières manches sur terre en Pologne et en Lettonie pour sa première saison de compétition internationale, Loof insiste sur le fait qu’il gardera ses attentes sous contrôle une fois sur sa surface préférée, l’asphalte, lors du Rally di Roma Capitale qui débute aujourd’hui (vendredi).

« Nous devons rester sur la route et continuer de la manière dont nous avons planifié la saison, sans pousser, sans prendre de risques, juste en conduisant doucement et proprement, sans faire d’erreurs stupides », a déclaré Loof, qui a effectué les reconnaissances du Rally di Roma Capitale la saison dernière. « J’ai été assez surpris de me souvenir de beaucoup de choses de l’année dernière, et les connaissances acquises en Pologne et en Lettonie vont aussi beaucoup m’aider. »

